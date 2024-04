Rittergut Birkhof in Korschenbroich Sturm entwurzelt zwei jahrhundertealte Linden

Am Herrenhaus ist daher kaum etwas passiert. Nur ein Sprossenfenster wurde beschädigt durch herabfallende Äste. Ein weiterer großer Ast flog auf die Terrasse am Herrenhaus. „Geplante Veranstaltungen können aber stattfinden“, sagt Kimmeskamp. Auch das Wildgehege sei nicht betroffen. Am Golfplatz wurde ebenfalls ein Ast am Teich abgerissen. Der Sturm habe mit unglaublicher Intensität gewütet und nur wenige Sekunden lang angedauert, sagt Ulrike Kimmeskamp. „Als ob eine Windhose quer durch den Park gefegt ist.“