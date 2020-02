Gymnasium Korschenbroich : Ein Chemie-Labor für Grundschüler

Auch Yann-Niklas und Liam waren im Mitmach-Labor mit viel Freude bei der Sache. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Das Projekt „teutolab“ der Universität Bielefeld soll Kinder und Jugendliche an die Naturwissenschaften heranführen. Im Rahmen einer Kooperation experimentierten am Donnerstag erstmals Pescher Viertklässler im Gymnasium.

Von Rudolf Barnholt und Marc Latsch

Vor 20 Jahren hatte Professor Rudolf Herbers von der Universität Bielefeld das „teutolab“-Chemieprojekt gegründet. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften zu begeistern, indem sie selbst mit allen Sinnen experimentieren. Dazu besuchte die komplette vierte Klasse der Grundschule Pesch am Donnerstag das Korschenbroicher Gymnasium. Dort führten die Schüler unter Anleitung von Oberstufenschülern Experimente rund um die Zitrone durch. Schulleiter Andreas Müller sieht in dem Projekt auch die Chance, Gymnasiasten für die Naturwissenschaften zu sensibilisieren – und vielleicht auch für den Lehrerberuf.

Herbers selbst war sehr zufrieden mit dem, was er gestern in den drei Chemie-Unterrichtsräumen des Korschenbroicher Gymnasiums sah: Durchweg interessierte, aufgeweckte Gesichter. Kinder, die durch die weißen Kittel und die Schutzbrillen wie junge, talentierte Forscher wirkten und die sich in dieser Rolle offensichtlich wohlfühlten. Neben Schulleiter Müller waren auch die Chemielehrer Peter Heider und Simone Tiebel-Grajewski vor Ort.

Info Das Mitmachprojekt gibt es seit dem Jahr 2000 Teutolab Das Projekt wurde im Jahr 2000 von der Universität Bielefeld initiiert. Aktionen Heute gibt es die Mitmachlabore in über 50 Schulen und Bildungseinrichtungen. Die „teutolabs“ reisen auch durch das In- und Ausland.

Doch Herbers war nicht nur zum Experimentieren nach Korschenbroich gekommen. Er unterzeichnete auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Gymnasium, das auch in Zukunft mit der Universität Bielefeld zusammenarbeiten möchte. „Wir bieten zukünftig allen vierten Klassen der Grundschulen in Korschenbroich die Möglichkeit an einem Chemie-Mitmachlabor teilzunehmen“, sagte Müller. Die Schulen sollen sich dabei nach einem rollierenden System abwechseln.

Am Donnerstag waren zum Auftakt die Pescher Schüler an der Reihe. Jeder Viertklässler musste alle Stationen durchlaufen. Aus den drei Fachräumen wurden das Duftlabor, das Säurelabor und das Zauberlabor. Carlotta (9) schrieb im „Zauberlabor“ mit Zitronensaft in eine Herzform „BFF“, was „Best friends forever“ („Für immer beste Freunde“) bedeutet – und zunächst nicht lesbar war. Erst das Erwärmen des Blattes mit einem Bügeleisen machte Herz und Schrift lesbar.

Marlon (16) stand den Grundschülern zur Seite. Kinder wie Esmeralda (10) und Lina (9) stachen eine Kupfer- und eine Zinkelektrode in eine Zitrone. Auf einem Messgerät wurde sichtbar, dass so Strom erzeugt werden kann. Ob hier der Spruch „Da ist kein Saft drauf“ im Zusammenhang mit Elektrogeräten herrührt?

„Lass mich mal“, war immer wieder von den teilnehmenden Schülern zu hören. Die Neun- beziehungsweise Zehnjährigen waren mit großem Eifer bei der Sache. Florian (15) wirkte wie ein Profi. Er sorgte dafür, dass beim Freisetzen von ätherischen Ölen aus der Zitrone nichts falsch gemacht wurde und hatte mit so interessierten Kindern wie Maria zu tun, die im März zehn Jahre alt wird. „Physik, Chemie, Biologie und Mathematik sind meine Lieblingsfächer“, verriet Maria und hatte ihren Spaß als sie sah, wie in einer Kerzenflamme die ätherischen Öle der Zitrone zu einer Stichflamme führten. Im Säurelabor wurde derweil Rotkohlsaft mit verschiedenen Säuren und Basen angereichert, was zu verschiedenen Farben führte.