Restaurant in Steinhausen : Parkplatz-Ärger am Gasthaus Stappen

Korschenbroich Vor dem Restaurant erhalten parkende Autos oft Knöllchen. Die Betreiberin wünscht sich deshalb eine klare Beschilderung. Die Stadt rät ihr, selbst aktiv zu werden.

Am Gasthaus Stappen gibt es ein Problem. Immer dann, wenn der Parkplatz des Restaurants voll ist, stellen die Gäste ihre Autos am Straßenrand ab. Die enge Durchfahrt an diesem Punkt verleitet einige von ihnen dazu, mit den Rädern auf dem Bürgersteig zu parken. Die Folge: Ein Knöllchen vom Ordnungsamt.

Die Stadt wehrt sich auch gegen den Vorwurf, dass das Ordnungsamt in Steinhausen gezielt auf der Lauer liege. Ein Gast hatte an einem Abend beobachtet, wie der erste Falschparker sofort aufgeschrieben wurde. Es kam ihm vor, als hätten die städtischen Mitarbeiterinnen nur auf diesen Moment gewartet. „Nein“, so die klare Antwort der Stadt. Bei den vielen Kilometern Straßenraum im gesamten Stadtgebiet könnten die beiden Teilzeit-Mitarbeiterinnen nur punktuell eingesetzt werden. „Alle Stadtteile werden dabei möglichst gleichmäßig berücksichtigt“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Blick in die Jahresstatistik des Ordnungsamt zeigt. 2019 wurden bislang 7000 Knöllchen im Korschenbroicher Stadtgebiet verteilt, nur 27 davon im Ortsteil Steinhausen.