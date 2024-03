Landesweiter Warntag am 14. März Am Donnerstag heulen die Sirenen

Korschenbroich · Auch die Feuerwehr in Korschenbroich nimmt am landesweiten Warntag am Donnerstag, 14. März, teil. Welche Signale zu hören sein werden und wann es „Entwarnung“ gibt.

12.03.2024 , 15:32 Uhr

Beim landesweiten Warntag am 14. März 2024 werden auch in Korschenbroich die Sirenen heulen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Am 14. März findet der nächste landesweite Warntag in 2024 statt. Daran nimmt auch die Freiwillige Feuerwehr Korschenbroich teil. Der Probealarm startet um 11 Uhr. Um das Thema Warnung noch mehr in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken, sollen möglichst alle Warnmittel (Sirenen, Werbetafeln, Soziale Medien, Hörfunk, Mobilfunk) für den landesweiten Warntag genutzt werden. Der Probealarm beginnt in Korschenbroich um 11 Uhr mit dem Signal „Entwarnung“, einem einminütigen Dauerton. Um 11.06 Uhr folgt das Signal „Warnung", ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton, wodurch die Korschenbroicher Bürgerinnen und Bürger im Ernstfall aufgefordert werden, schnellstmöglich Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das Radio einzuschalten. Der Probealarm wird um 11.12 Uhr mit einer erneuten „Entwarnung" beendet.

(bb)