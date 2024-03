Neue Pläne für Andreas-Schule in Korschenbroich Anbau statt Abriss der alten Turnhalle geplant

Eigentlich war alles bereits entschieden: Die Grundschule in Korschenbroich muss erweitert werden. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der damit verbundenen Erweiterung von drei auf vier Klassen am Hauptstandort sowie des Ausbaus des offenen Ganztags wird die Andreas-Schule in der jetzigen Struktur die notwendigen Raumkapazitäten nicht zur Verfügung stellen können. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Jahrgangsstufe einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Jahrgangsstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Jahrgangsstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.