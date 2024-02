Repair Café in Korschenbroich Alle Termine vom Repair Café Korschenbroich im Jahr 2024

Die weiteren Termine sind in folgenden Ortsteilen geplant: Am 6. April, ist das Repair Café in Korschenbroich im Pfarrheim, Kirchplatz 2a. Am 25. Mai erneut in Herrenshoff im Pfarrgemeindehaus, Schaffenbergstraße 7. Am 15. Juni in Kleinenbroich im Dionysiushaus, Hochstraße 26. Am 28. September in Herrenshoff im Pfarrgemeindehaus, Schaffenbergstraße 7. Am 19. Oktober in Kleinenbroich im Dionysiushaus, Hochstraße 26. Am 9. November in Korschenbroich im Pfarrheim Kirchplatz 2a.