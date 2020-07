Als erste Stadt im Rhein-Kreis : Breitbandversorgung in allen Korschenbroicher Schulen

Korschenbroich Alle Korschenbroicher Grund- und weiterführenden Schulen verfügen jetzt über einen Breitbandanschluss. Die Verkabelung in den Gebäuden steht meist noch an. Dann kann das schnelle Netz auch mit Tablets und digitalen Tafeln genutzt werden.

Alle Korschenbroicher Grund- und weiterführenden Schulen verfügen jetzt über einen Breitbandanschluss. An sieben Schulstandorten konnte die Stadt diese Aufgabe in Eigenregie in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Deutschen Glasfaser lösen.

Damit das schnelle Netz nun auch in den Tablets und digitalen Tafeln ankommt, folgt die Verkabelung in den Schulgebäuden. In der Grundschule Herrenshoff sind diese Arbeiten bereits abgeschlossen. Zug um Zug folgen die übrigen Standorte in den kommenden Wochen und Monaten. Noch während der Sommerferien startet die Verkabelung in der Maternus-Grundschule (Kleinenbroich), in der Andreas-Grundschule (Teilstandort Pesch) und in der Grundschule Liedberg. Im Gymnasium Korschenbroich beginnen die Arbeiten in den Herbstferien.