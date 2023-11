Unfall in Kleinenbroich Alkoholisierter Autofahrer (18) kollidiert mit Baugerüst

In ein Baugerüst auf der Baustelle an der Bahnhofstraße/Ecke Ladestraße ist ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Korschenbroich am Mittwoch, 1. November, nach Angaben der Polizei gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 5.10 Uhr. Der junge Fahrer befuhr die Ladestraße aus Richtung Neusser Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In einer Rechtskurve auf Höhe des P+R-Parkplatzes kam der Heranwachsende mit seinem weißen Nissan nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem Baugerüst, so die Polizei. Der 18-Jährige blieb unverletzt.