Albert Richter wird neuer Fraktionchef im Korschenbroicher Stadtrat : Sozialdemokraten setzen auf Kontinuität

Korschenbroich Albert Richter ist der neue Vorsitzende der Korschenbroicher SPD-Ratsfraktion. Der erste stellvertretende Bürgermeister betont die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der CDU und will dennoch eigene Akzente setzen.

Mit Richter tritt der logische Kandidat die Nachfolge von Jahny an. Der 66-Jährige aus Kleinenbroich ist nicht nur erster stellvertretender Bürgermeister, er war bislang auch Jahnys Stellvertreter in der Fraktion. „Der Stadtverband hat mich gebeten den Vorsitz zu übernehmen“, sagt Richter. „Ich habe mir das gut überlegt. Es ging mir darum, innerhalb der Fraktion für Kontinuität zu sorgen.“

Richter muss in den kommenden Monaten einen Spagat vollführen. Zum einen stellt die SPD gemeinsam mit der CDU die Mehrheit im Rat, ist also selbst mit am Ruder. Zum anderen stehen im September 2020 Stadtratswahlen an. Es geht also auch darum den Korschenbroicher Bürgern ein attraktives Wahlangebot zu unterbreiten.