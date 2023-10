Aktionswochenende für Waldfriedhof Korschenbroich Ausstellung auf dem Friedhof und Lesung im Treibhaus

Die beiden Korschenbroicher Künstlerinnen Sonja Kreutzer und Stephanie Hermes haben einstige Grabkreuze einem künstlerischen Transformationsprozess unterzogen und so die mit ihnen verbundenen Erinnerungen an Menschen und deren Leben in neuer, künstlerischer Gestalt fortleben zu lassen. So sind in den vergangenen Monaten mehr als 30 einzigartige Kunstobjekte entstanden, die in einer illuminierten Ausstellung auf dem Friedhof zu sehen sind.