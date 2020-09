Polizeieinsatz in Korschenbroich : Aggressiver Mann pöbelt gegen Supermarktkunden

Korschenbroich Der 53-Jährige hatte in der Filiale am Matthias-Hoeren-Platz bereits am Dienstag Hausverbot erhalten. Am Mittwoch riefen die Angestellten die Polizei, die einige Mühe hatte, ihm Handschellen anzulegen.

Ein aggressiver Supermarktbesucher hat am Mittwoch am Matthias-Hoeren-Platz in Korschenbroich einen Polizeieinsatz verursacht. Der 53-Jährige hatte bereits am Vortag Hausverbot erhalten, weil er Angestellte und Kunden angepöbelt und beleidigt hatte.

Als er am Mittwochvormittag erneut dort auftauchte und aufgefordert wurde, den Laden zu verlassen, reagierte er abermals aggressiv. Gegen 12.30 Uhr riefen die Supermarktangestellten die Polizei zu Hilfe. Völlig uneinsichtig und provokant verhielt sich der 53-Jährige dann auch gegenüber den eingesetzten Beamten und folgte deren Anweisungen nicht.

Als der Randalierer fixiert werden sollte, wehrte er sich massiv und schlug nach den Polizisten, sodass gegen ihn nach mehrfacher Androhung ein Reizstoff eingesetzt wurde. Daraufhin gelang es laut den Beamten, dem Mann Handschellen anzulegen. Er wurde auf der Polizeiwache zunächst in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Polizeivollstreckungsbeamte.

(NGZ)