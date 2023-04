Wohnprojekt in Kleinenbroich Wie es mit dem Baugebiet Carbonnestraße weitergeht

Weil im Ausschuss für Stadtentwicklung die Stellungnahmen zum Neubaugebiet Carbonnestraße in Kleinenbroich auf der Tagesordnung standen, waren von Politik und Verwaltung einige Besucher erwartet worden. Doch sogar Peter Bohrmann war nicht anwesend. Bohrmann ist Anwohner an der Von-Stauffenberg-Straße und hatte gemeinsam mit anderen Anwohnern gegen das Wohnprojekt geklagt und das Normenkontrollverfahren angestrengt. Das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster hatte in seinem Urteil der Stadt Korschenbroich auferlegt, etliche Änderungen am Bebauungsplan vorzunehmen.