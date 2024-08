Paar (86) in Korschenbroich ohne Festnetz Kein Telefonanschluss, weil Kunde kein Handy nutzt

Wer Marianne und Dieter Wöllke aus Korschenbroich in den vergangenen Wochen telefonisch auf ihrem Festnetzanschluss erreichen wollte, hörte nur diese Ansage: „Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar. Auf Wiederhören“, erklingt eine automatisierte weibliche Stimme. Dann folgt noch eine sonore männliche Stimme, ebenfalls vom Band: „The number You`ve called is not reachable. Good bye.“ Dann ist die Leitung tot.