Ortsgruppe Korschenbroich : ADFC begeistert seit 25 Jahren fürs Radeln

Die Mitglieder der Ortsgruppe feierten jetzt in Liedberg. Foto: Raupold, Isabella

Korschenbroich Fahrradfahren liegt voll im Trend. In Korschenbroich gibt es seit 25 Jahren eine Lobby für alle, die kräftig in die Pedale treten. Bisher haben sie 49.000 Kilometer zurückgelegt.

Von Rudolf Barnholt

Dieses Jubiläum feierte der ADFC jetzt im Liedberger Sandbauernhof. Die Mitglieder blickten dort auch auf die Geschichte ihrer Ortsgruppe zurück. Vorbild war der Kaarster ADFC, als sich im April 1994 einige begeisterte Radler zu einer Gruppe zusammenschlossen und den ADFC Korschenbroich gründeten. Einige Wochen später kam bereits ein Flyer heraus, in dem sieben Touren angeboten wurden. Mittlerweile sind über 40 Touren in Angebot. Bis Ende 2018 haben die ADFC’ler und ihre Gäste insgesamt stolze 49.000 Kilometer bei den Touren zurückgelegt.

Neue Herausforderungen wurden gerne angenommen. So engagiert sich der ADFC vom ersten Tag an etwa in der Asylarbeit. Mitglieder mit handwerklichem Geschick reparieren gespendete Räder, geben sie für kleines Geld ab und machen Flüchtlinge so ein wenig mobiler – ein klassischer Fall von „Hilfe für Selbsthilfe“.

Im Sandbauernhof gab es zur Feier nicht nur ADFC-Shirts in Knallgelb: Steffi Baselt vom Medicoreha verschaffte Radlern Erleichterung mit ihren Theraband-Übungen – so gesund das Radeln auch ist, es kann zu Muskelverkrampfungen führen. Die Umwelt liegt den etwas mehr als 200 ADFC-Mitgliedern sehr am Herzen. Deshalb hatten sie auch vor zehn Jahren einen Apfelbaum auf der Hochzeitswiese gepflanzt.

Zum Jubiläum waren Vize-Bürgermeister Hans-Willi Türks und Kreisdirektor Dirk Brügge gekommen. „Das Radfahren eröffnet neue Perspektiven“, sagte Brügge. Sein Versprechen: „Der Kreis wird auch künftig viel Geld in die Hand nehmen für vernünftige Radwege.“ Brügge kündigte an, dass Landrat Hans-Jürgen Petrauschke zu einer Radtour einlade – sie findet am 16. August statt.

Hans-Willi Türks bezeichnete Korschenbroich zwar als fahrradfreundliche Stadt, gleichwohl müsse es Verbesserungen geben. Er ermunterte die ADFC-Mitglieder, mit der Verwaltung und der Politik im Gespräch zu bleiben.

Heinz Josef Dackweiler (70) steht für Kontinuität: Das Gründungsmitglied gehört ohne Unterbrechung dem Sprecherrat an. Auch Ehefrau Veronika ist ein ausgesprochener Aktivposten. Sie machte darauf aufmerksam, dass immer mittwochs um 19 Uhr eine Gruppe vom Kleinenbroicher Kirmesplatz aus zu einer Überraschungstour aufbreche. Interessierte können gegen kleines Geld mitradeln.

(barni)