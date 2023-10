An zwei Nächten in Korschenbroich-Pesch Acht Einbruchsversuche in derselben Straße

Bereits in der Nacht zuvor von Mittwoch, 4. Oktober, auf Donnerstag, 5. Oktober, ereigneten sich ebenfalls an der Straße „Am Kamberg“ insgesamt sieben weitere ähnliche Vorfälle. Zwischen 22 Uhr am 4. Oktober und 7 Uhr morgens am 5. Oktober habe es laut Sebastian Jansen von der Pressestelle der Polizei insgesamt sechs Versuche gegeben, bei denen die Einbrecher Hebelspuren an den Haustüren zurückließen. In einem weiteren Fall gelang es den Tätern, in das Wohnhaus zu gelangen. Sie entwendeten mehrere Taschen aus dem Hausflur.