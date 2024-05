„Stadtradel-Star“ 2024 in Korschenbroich Warum Achim Dohmen überzeugter Radfahrer ist

An den „Stadtradel-Sonntagen“ am 2., 9. und 14. Juni wird es jeweils um 14 Uhr einen Radtreff geben, der zum Mitfahren und Kilometersammeln einlädt. Als Botschafter für das Radeln liegen ihm vier Themen besonders am Herzen, für die er sich gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren in der Stadt einsetzt und die er bereits auf einem guten Weg sieht: Einbahnstraßen für den gegenläufigen Radverkehr zu öffnen, Drückampeln, auch „Bettelampeln“ genannt, besser zu schalten, Fahrradfahren beispielsweise durch Fahrbahnmarkierungen sichtbarer machen und Aufstellflächen sowie die Unterführung am Korschenbroicher Bahnhof radfreundlich umzugestalten.