Sport in Korschenbroich Endspurt beim Stadtradeln endet auf dem Feierabendmarkt

Dann startete die Gruppe – vorneweg Müller und Venten. Polizist Axel Stucke sicherte den Schluss. Bei der Rückkehr auf dem Feierabendmarkt gab es nur strahlende Gesichter. „Alle Radfahrer haben sich vorbildlich verhalten. Es war ein sehr angenehmes Miteinander“, sagte Stucke. Zur Regelung des Verkehrs an Kreuzungen sei die Uniform hilfreich gewesen. Die 4-Städte-Tour durch Korschenbroich, Willich, Jüchen und Mönchengladbach habe auf den ersten Metern ein wenig schleppend begonnen, doch auf dem freien Feld sei sehr zügig gefahren worden, berichtete Venten. Wegen zusätzlicher „Schlenker“ seien in zweieinhalb Stunden circa 32 Kilometer zurückgelegt worden, so der Bürgermeister. An der Kleinenbroicher Mehrzweckhalle waren die Radler mit Getränken, Obst und Gebäck versorgt worden. Beim Bier aus der Kühlbox auf dem Lastenrad feierte Müller mit Ehefrau Barbara den Erfolg: „Es war schön, dass so viele gekommen sind. Unter den über 50 Teilnehmern waren viele, die sich fürs Radfahren stark machen.“ Für die Aktion hatte Müller eigens ein Lastenrad des Sohnes umgerüstet, um auf das Sadtradeln aufmerksam zu machen und auf für Lastenfahrräder problematische Streckenstücke hinzuweisen. Das sind für ihn Engstellen in der Bahnhofsunterführung und auf der Brücke bei der Niers-Aue. Dabei könnte die Brücke Teil einer optimalen Strecke aus dem Neubaugebiet in die Stadt sein.