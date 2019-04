Gymnasium Korschenbroich : Abiturienten sammelten in der Mottowoche für Kinder

Korschenbroich In ihrer Mottowoche verkauften die Abiturienten des Korschenbroicher Gymnasiums aus einer Gulaschkanone Fastfood auf dem Schulhof. Den Erlös aus dieser Aktion spendeten sie nun für eine gute Sache.

Auch in diesem Jahr feierten alle Abiturienten sich wieder selbst in ihren Mottowochen, sei es als „Die Helden der Kindheit“ oder „Angekommen im Business“. Doch etwas war besonders. Die Abiturienten wünschten sich, symbolisch der Gesellschaft für die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten zu danken und an die Kinder und Jugendlichen zu denken, die nicht in behüteten Verhältnissen aufwachsen können. „Es ist uns wichtig, in diesem tollen Moment nicht nur an uns zu denken, sondern auch an die Jugendlichen, die nicht unsere Privilegien besitzen“, sagt der Stufensprecher der Abiturienten, Daniel Schmidt (18).