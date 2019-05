Einkaufen in Korschenbroich : Zufriedene Kunden und Händler beim Abendbummel

Immer am Freitag vor Muttertag laden Korschenbroicher Einzelhändler zum „Abendbummel“, rollen ihren Kunden den roten Teppich aus, servieren Sekt und Knabbereien. „Die Resonanz ist heute eher ein bisschen verhalten“, sagte Sabine Eßer von Mode Steigels.

Bei Hubert Rettler in der „Galerie am Rathausmarkt“ gibt es das ganze Jahr über erschwingliche Mode. Jetzt füllte Rettler Gläser mit Prosecco und lockte mit Cupcakes. „Die kommen von der Bäckerei Otten, der Prosecco ist von Menrath, wir haben nichts aus New York einfliegen lassen“, sagte Hubert Rettler, der sein Geschäft im zehnten Jahr betreibt und insgesamt sehr zufrieden ist. Die Kasse klingelte zwar, aber das sei beim Abendbummel eher zweitrangig: „Hier können sich in beschwingter Atmosphäre Kundinnen zum Plausch treffen.“