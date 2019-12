Beim Mittagsschlaf überrascht : 93-Jährige im Seniorenhaus Korschenbroich bestohlen

Helga Mehrke lebt im Seniorenhaus Korschenbroich. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Während ihres Mittagsschlafs wurden Helga Mehrkes Schmuck und das Portemonnaie entwendet. Den Dieb erwischte sie noch, konnte ihn aber nicht aufhalten. Sie ist unzufrieden mit den Sicherheitsvorkehrungen in der Einrichtung.

Die Ereignisse vom Samstag wühlen Helga Mehrke auch drei Tage später noch auf. Aufgeregt erzählt sie am Telefon, was ihr in ihrem Zimmer im Seniorenhaus Korschenbroich widerfahren ist. Die 93-Jährige wird gerade aus ihrem Mittagsschlaf wach, als sie beobachtet, wie sich ein junger Mann an ihrem Mobiliar zu schaffen macht. Am Ende fehlen Schmuck im Wert von rund 3000 Euro und 100 Euro Bargeld.

„Ich hatte mich hingelegt und bin dann von den Geräuschen in meinem Zimmer wach geworden“, sagt Mehrke. Erst dachte sie, ihr Enkel sei vielleicht zu Besuch. Statur und Alter hätten auf ihn gepasst. „Ich war ja noch im Halbschlaf und habe das erst nicht so ganz verstanden“, sagt sie. „Was machst du da“, habe sie noch in Richtung des Unbekannten gerufen. Mehrke wollte aus dem Bett aufstehen, sei dann aber wieder zurückgefallen. „Ich bin halt 93 Jahre alt“, sagt sie.

Info Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen Einrichtung Das Seniorenhaus Korschenbroich gehört gemeinsam mit dem Seniorenhaus Lindenhof Grevenbroich zum Verbund des Rheinland Klinikums. Diebstahl Zum aktuellen Fall lief die Fahndung bislang ergebnislos. Die Auswertung der Spuren dauert noch an. Angaben zum Diebstahl oder zum beschriebenen Tatverdächtigen nimmt das Kriminalpräsidium Kaarst unter Tel. 02131 3000 entgegen.

Der ungebetene Gast konnte unerkannt entkommen. Er hatte Mehrkes Safe aufgebrochen, ihren gesamten Schmuck geklaut. Und ihr Portemonnaie. Immerhin ihren Ausweis und die Bankkarten trug die Rentnerin an ihren Körper. „Der Mann wusste genau, wo er suchen musste“, sagt Mehrke. Der Einbruch sei vorbereitet gewesen, vermutet sie.

Mehrke hat nach dem Vorfall Anzeige erstattet. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass sie wegen schweren Diebstahls ermittle. Am Dienstagnachmittag gab die Kreispolizeibehörde selbst eine Meldung heraus. Demnach liegt zu dem Verdächtigen folgende Beschreibung vor: Er ist circa 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er trug kurze dunkle Haare, eine weiße Pudelmütze, Jeans, eine dunkle Jacke und einen beigefarbenen/roten Rucksack. Am Sonntagmorgen wurde der Polizei zudem gemeldet, dass auch im Zimmer einer anderen Bewohnerin mehrere Schranktüren offenstanden. Noch ist unklar, ob auch hier etwas entwendet wurde.

Der Diebstahl bestätigt Mehrke in ihrem Eindruck, dass das Seniorenhaus nicht ausreichend gesichert ist. Jeder könne unbemerkt rein- und rauslaufen. Dabei sei es nicht der erste Fall im Seniorenhaus, sagt sie. Nach Angaben der Polizei gab es in Alten- und Seniorenheimen in Korschenbroich 2017 zehn Diebstähle, 2018 sieben. 2019 würden sich die Zahlen bislang auf einem ähnlichen Niveau bewegen.

„Wie die meisten Seniorenhäuser ist auch unser Haus tagsüber nicht verschlossen, damit unsere Bewohner problemlos Besucher empfangen und natürlich selbst das Haus verlassen und betreten können“, sagt Seniorenhaus-Leiterin Iris Baldus. Allerdings habe das Seniorenhaus nach einem versuchten Einbruch im Sommer bereits Kontakt zur Polizei aufgenommen, und sich beraten lassen. Eine Präventionsbeaufragte habe dann die Mitarbeiter des Seniorenhauses geschult. Auch die Bewohner seien darauf hingewiesen worden, ihre Zimmertüren abzuschließen. Und größere Geldbeträge und Wertgegenstände lieber ihren Angehörigen anzuvertrauen.