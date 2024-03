Verkehrsunfall in Korschenbroich 67-jähriger Autofahrer fährt gegen einen Baum

Am Montag, 11. März, ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 12.40 Uhr im Bereich der Kreuzung Bundesstraße 230/Kreisstraße 11/Schelsener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67 Jahre alter Mann aus Neuss verletzt wurde. Er war mit seinem Pkw auf der B 230 in Richtung Mönchengladbach unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Dabei wurde sein Auto derart stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Warum der Neusser, der verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden ist, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ermittelt das Verkehrskommissariat 1. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.