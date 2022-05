Falsche „Tochter“ bittet um Geld : Korschenbroicherin per Messenger-Nachricht betrogen

Korschenbroich Opfer eines Betrugs per Messenger-Nachricht wurde eine 65-Jährige. Sie glaubte, ihrer Tochter helfen zu können und überwies Geld. Die Polizei ermittelt.

Eine betrügerische Messenger-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter erhielt am Sonntag, 8. Mai, eine 65-jährige Korschenbroicherin. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, gab die angebliche Tochter in der Nachricht an, eine neue Nummer zu haben. Im Laufe des Chats bat sie ihre Mutter dann um Überweisung einer höheren Summe, weil sie selbst das aus technischen Gründen gerade nicht könne.