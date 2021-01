Seniorenhaus Korschenbroich : 65 Bewohner und 50 Mitarbeiter geimpft

Korschenbroich 65 Bewohner und 50 Mitarbeiter des Seniorenhauses in Korschenbroich sind geimpft worden. Alles habe reibungslos funktioniert, so die Heimleitung. Drei Teams hatten die Impfungen gegen Corona vorgenommen.

Aufgeregt waren sie alle: die Bewohner und die Mitarbeiter des Seniorenhauses Korschenbroich. Denn am Sonntag kam das mobile Impfteam mit dem Corona-Impfstoff in die Freiheitsstraße. Alles habe reibungslos funktioniert, so Iris Baldus, Leiterin des Seniorenhauses.