Zusätzliches Impfangebot in Korschenbroich : 63 Menschen beim Angebot der Glehner Schützen geimpft

Zusätzliches Impfangebot in Korschenbroich

Glehn Das zusätzliche Impfangebot der Glehner Schützen wurde nicht ganz so gut angenommen wie erhofft. Lange Schlangen wie noch vor einigen Wochen gab es nicht. Dennoch ließen sich 63 Menschen impfen.

Der Schützenverein Glehn hatte auf Anregung seines Mitglieds und Neurologen Hans-Werner Nelles am Sonnabend im alten Glehner Rathaus einen zusätzlichen Impftermin mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna für die Schützen und andere Impfwillige angeboten.

„Unser Verein hofft, dass bald wieder Normalität einkehren kann und dass wir in diesem Jahr endlich wieder das geliebte Schützen- und Heimatfest feiern können“, hatte Schützenpräsident Thomas Coenen im Vorfeld der Aktion erklärt: Er räumt ein: „Auch wenn die Resonanz unsere Erwartungen nicht ganz erfüllt hat, können wir doch zufrieden sein.“

Pünktlich waren Impfarzt Nelles sowie seine Assistentinnen Stefanie Linzmaier und Ulrike Bandelow in den Räumlichkeiten der Heimatfreunde für den ersten großen Ansturm gewappnet. Doch anders als noch vor wenigen Monaten gab es für diesen Impftermin keine Warteschlangen vor dem Alten Rathaus in Glehn. Das zusätzliche Impfangebot wurde nicht so stark angenommen wie erwartet.