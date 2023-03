Schloss Myllendonk in Korschenbroich 54 Vogelarten leben auf dem Golfplatz

Der Turmfalke hat offenbar bereits entschieden, wo die nächste Brut schlüpfen soll. Unbeeindruckt von einigen Dohlen harrt er in luftiger Höhe vor dem Turmkasten am Schloss Myllendonk aus. Beim genauen Hinschauen lassen sich viele Behausungen von Brut- und Nistkästen bis zu Insekten- und Wildbienenhotels an den Mauern und im Grünen finden auf dem 52 Hektar großen Gelände des Golfclubs Schloss Myllendonk.