Impfwillige konnten Vakzin wählen : 54 Personen nutzten mobile Impfangebot in Kleinenbroich

Kleinenbroich Interessierte konnten sich während des Kleinenbroicher Wochenmarktes impfen lassen. Die Stadt hat jetzt eine weitere mobile Impfaktion angekündigt.

54 Impfwillige haben am Donnerstag die mobile Impfaktion während des Kleinenbroicher Wochenmarktes genutzt. Bis 14 Uhr hatte das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss mit Unterstützung der Stadt Korschenbroich in der Geschäftsstelle von „Sport Ältere Generation“ (SÄG) die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie von Johnson & Johnson verimpft. Eine Anmeldung war nicht erforderlich.

Wie die Stadt weiter mitteilte, wird die mobile Impfaktion am kommenden Donnerstag, 29. Juli, wieder parallel zum Wochenmarkt in der Zeit von 9 bis 14 Uhr in den Räumen der SÄG, Auf den Kempen 10, in Kleinenbroich durchgeführt.