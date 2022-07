Sammelaktion von zwei Korschenbroicherinnen : 50.000 Euro für Action Medeor durch Pfandbons

Marlene Esser (l.) und Marlies Kohlbecher sammeln Pfandbons bei den Edeka-Märkten. (Archivfoto) Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Seit sechs Jahren sammeln Marlies Kohlbecher und Marlene Esser in den beiden Edeka-Märkten in Korschenbroich Pfandbons und lösen sie wöchentlich ein. In diesem Jahr knackten sie sogar ihre bisherige Rekordsumme.

Von Bärbel Broer

Mehr als 50.000 Euro können Marlies Kohlbecher und Marlene Esser aus Korschenbroich an das Medikamentenhilfswerk Action Medeor in Tönisvorst spenden. Die stolze Summe haben die beiden Frauen innerhalb eines Jahres erreicht – allein mit Pfandbons. Dieses Mal knackten sie sogar ihre bisherige Spenden-Rekordsumme von 40.000 Euro, die sie 2021 erreicht hatten.

Das Prinzip der Sammelaktion ist ganz simpel: Kunden in den Edeka-Märkten in Korschenbroich spenden ihre Pfandbons, indem sie diese in spezielle Briefkästen in den Supermärkten werfen.

Einmal wöchentlich blockieren Esser und Kohlbecher in jedem Markt eine Kasse, da es dauert, bis die vielen Bons eingelesen sind. Beide sind seit mehr als drei Jahrzehnten Mitglieder eines katholischen Frauengesprächskreises. Mit diesem hatten sie im April 2016 das nach eigenen Angaben weltweit größte Medikamentenhilfswerk mit Sitz in Tönisvorst besucht und dabei auch von der Pfandbon-Aktion erfahren. Seitdem sammeln sie. Auch weiterhin.