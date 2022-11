Ausstellung in Korschenbroich : Meer, Sonne und selbstbewusste Frauen auf dem Sandbauernhof

Ausstellung in Korschenbroich

Die Künstlerinnen der „Kunstweiber“-Ausstellung in Liedberg. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Bereits seit fünf Jahren präsentieren Künstlerinnen bei der Ausstellung „Kunstweiber“ ihre Werke. Kreative Kreationen gab es auch dieses Mal wieder einige.

Wie schnell die Zeit vergeht: Am Wochenende lautete der Titel der Ausstellung im Sandbauernhof „5 Jahre Kunstweiber“. Von den sechs Künstlerinnen, die ihre Arbeiten ausstellten, waren drei von Anfang an mit dabei: Heike Plohs, Hilla Baecker und Jessica Zugehör. Als Gäste stellten Claudia Budana, Penelope Martin Krinninger und Ulrike Müller-Ruchholtz aus.

Claudia Budana stammt aus Korschenbroich. Sie zeigte unter anderem Tierbilder, wobei die Farbintensität eine wichtige Rolle spielte. Selbst schwarzes Katzenfell bestand aus unterschiedlichen Schattierungen. Auch die Augen der Tiere waren Budana wichtig. „Es ist total beruhigend, tief in die Farben einzutauchen“, sagte die Künstlerin. Das Talent zum Malen dürfte sie von ihrer Mutter Ulrike Müller-Ruchholtz geerbt haben. Diese findet ihre Motive aktuell gleich um die Ecke: Ein Beispiel dafür ist das „Mohnfeld in Drölsholz“. Blumen gehören zu ihren Lieblingsmotiven und man merkte ihr an, dass sie Kunst auf Lehramt studiert hat.