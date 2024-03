Internationale Orgelwoche in Korschenbroich Einfühlsames und virtuoses Konzert in St. Andreas

Zum Start in die 47. Internationale Orgelwoche gab es Lob von Pfarrer Marc Zimmermann: Die Qualität der Orgel in der Kirche St. Andreas als eines der namhaftesten Instrumente im Bistum Aachen sei vor allem dem besonderen Augenmerk und fachlichen Sachverstand hiesiger Kirchenmusiker zu verdanken, so der Geistliche.