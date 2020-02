Korschenbroicher Vereine : 450.000 Euro für Sportstätten-Sanierung

Korschenbroich Korschenbroich profitiert von einem NRW-Landesprojekt. Der Stadtsportverband hat die Mittel bereits verteilt.

Das Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ soll den Sanierungsstau in Nordrhein-Westfalen verringern. 300 Millionen Euro stellt das Land hierfür zur Verfügung. Mit dem Geld können Sportstätten saniert werden, die sich entweder im Besitz von Vereinen befinden oder langfristig gemietet sind. Ein Anteil von rund 447.000 Euro fließt nach Korschenbroich. Der Stadtsportverband (SSV) erstellte in Absprache mit den Vereinen eine Prioritätenliste. Insgesamt acht Vereine sollen von dem Geld profitieren.

Sechs der acht glücklichen Antragsteller konnte Kartarius schon namentlich benennen. Der Glehner Turnverein, der SV Glehn, die DJK Kleinenbroich, SÄG 50plus, der TV Germania Liedberg und der Korschenbroicher TC werden von den Mitteln profitieren. Bei zwei weiteren Vereinen müssen noch letzte Regularien geklärt werden. Eile ist ohnehin noch nicht geboten. „Noch bis zum 31. Januar 2022 können beim Land Anträge gestellt werden“, sagt Kartarius. Die interne Deadline, die in Korschenbroich am 15. September 2019 endete, sei bewusst so früh gewählt worden, um genügend Zeit für den Antragsprozess beim Land einzuplanen. „Auch wenn natürlich viele Vereine am liebsten schon dieses Jahr anfangen möchten“, sagt er.