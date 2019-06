41. Seifenkistenrennen in Korschenbroich : In voller Fahrt durch Liedberg

Korschenbroich Der Heimatverein richtet am Sonntag zum 41. Mal das Seifenkistenrennen durch den Ort aus. Familie Koch ist mit drei Wagen am Start.

Ramon Koch weiß ganz genau, wo die entscheidende Stelle auf ihn wartet. „Bei der scharfen Rechtskurve kurz vor dem Ziel darf man nicht zu stark und nicht zu früh bremsen“, sagt der 15-Jährige, der ganz genau weiß, wovon er spricht: Seit 2014 nimmt er jedes Jahr am Seifenkistenrennen in Liedberg teil. Und den Titel als schnellster Liedberger hat er auch schon gewonnen. Bei der 41. Auflage des traditionsreichen Rennens am morgigen Sonntag ist er wieder am Start – genau wie seine Schwester Larissa (17) und Papa Lauritz Koch.