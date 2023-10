Einbruchsserie in Korschenbroich aufgeklärt Vier Tatverdächtige aus Mönchengladbach festgenommen

Die Nachricht dürfte für große Erleichterung sorgen: Wie die Polizei Mönchengladbach am späten Mittwochnachmittag mitteilte, wurden vier mutmaßliche Täter festgenommen, die im Verdacht stehen, für eine Vielzahl an Taten in Korschenbroich und Mönchengladbach verantwortlich zu sein. Unter Beteiligung von 70 Einsatzkräften hat die Polizei Mönchengladbach am Dienstagmorgen, 24. Oktober, in Mönchengladbach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und dabei die vier Männer festgenommen. Ihnen werden zahlreiche Einbrüche in Fahrzeuge und Privatwohnungen vorgeworfen.