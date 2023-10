Aufmerksame Zeugin in Korschenbroich 39-jähriger Mann in Haft nach Pkw-Aufbrüchen

Immer wieder rüttelte ein Mann an den Türen geparkter Autos. Dies hatte eine aufmerksame Zeugin nach Angaben der Polizei am Samstagabend, 28. Oktober, gegen 23 Uhr beobachtet. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Mann nach ersten Erkenntnissen bei zwei Fahrzeugen Erfolg. Er hatte diese geöffnet und durchsucht. Nachdem die Zeugin die Polizei verständigt hatte, konnten Polizisten einen 39-jährigen Mann an der Straße Am Bahnhof antreffen und kontrollieren. Dabei fanden die Beamten Diebesgut aus einem der Fahrzeuge und Aufbruchwerkzeug. Der Mann wurde festgenommen und verbleibt im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bis zur Verhandlung in Haft. Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen, auch in Bezug auf Tatzusammenhänge, übernommen und sucht weitere Zeugen, die in diesem Fall Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.