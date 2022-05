Sportfreunde Neersbroich in Korschenbroich : Besucherrekord beim „Käferfest“ in Neersbroich

Korschenbroich Rund 3500 kleine und große Gäste kamen nach Neersbroich, um dort nach Herzenslust auf Hüpfburgen zu springen oder sich an den sportlichen Spielstationen auszuprobieren. Wie viel das Event den Verein kostet, wer alles geholfen hat und wo die Tradition des Käferfestes herkommt.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause haben die Sportfreunde Neersbroich zum 31. „Käferfest“ am Vatertag alles aufgeboten, was die großen und kleinen Besucher in dieser Zeit so vermisst haben. Hüpfburgen, ein Bewegungsparcours, eine Tombola und natürlich Kuchentheke, Grill, Essens- und Getränkestände. Dieses „kunterbunte“ Programm auf der großen Wiese hinter und am Vereinsheim neben dem Sportplatz bescherte ihnen einen Besucherrekord. Rund 3500 Gäste kamen nach Angaben des Veranstalters nach Neersbroich.