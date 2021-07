Blütenpracht im Mittelpunkt von Korschenbroich : Landwirte stellen 30.000 Quadratmeter Fläche für Blühwiesen zur Verfügung

Korschenbroich Jüngst ist auf 2000 Quadratmetern ein weiteres Biotop für Insekten, Vögel und kleinere Säugetiere entstanden. Insgesamt stellen jetzt sieben Landwirte 30.000 Quadratmeter Fläche für Blühwiesen zur Verfügung.

Der Pescher initiierte auf Seitenstreifen seines verpachteten Grunds und Bodens eine Blühpatenschaft innerhalb einer Aktion der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach. Die führt in diesem Jahr zum zweiten Mal die Kampagne „Blühpatenschaften“ durch und beobachtet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in der Anzahl der sogenannten Blühpaten wie auch einen Anstieg in der Gesamtfläche der Blühstreifen.

„Unabhängig davon, dass wir auf diese Weise etwas für Insekten tun, sieht das hier auch ansprechend aus. Das ist eine super Sache, und ich freue mich, dass sich so viele beteiligen – nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen“, kommentiert Bürgermeister Marc Venten den optischen Gewinn wie auch die Akzeptanz. Wolfgang Wappenschmidt, Vorsitzender der Kreisbauernschaft, zieht positive Bilanz: „Dieses Jahr können wir uns alle ganz besonders über die blühenden Flächen freuen. Zum einen hat ausreichend Regen dafür gesorgt, dass die Blumenpracht üppiger ist als in den Vorjahren. Zum anderen wurden dieses Jahr verstärkt Blühmischungen mit Spätblühern gesät, so dass sich die Blütenpracht noch bis in den Frühherbst halten wird“. Auch er bittet Spaziergänger, die Blühwiesen nicht zu betreten und dort keine Hunde frei laufen zu lassen. „Die Bereiche sind ein Biotop für Insekten, Vögel und kleinere Säugetiere und gerade in der Frühlings- und Sommerzeit eine geschützte Kinderstube für den Nachwuchs“, so Wappenschmidt. Schnüffelnde Hundenasen und blumenpflückende Menschen hingegen würden insbesondere Bodenbrüter in Angst und Schrecken versetzen.