Genossenschaft stellt sich in Korschenbroich vor „Anpacken statt Ankleben – das muss jetzt die Devise sein“

Ziel sei, den Mitgliedern in zwei bis drei Jahren eine jährliche Dividende bis zu drei Prozent ausschütten zu können. „Wer in die Genossenschaft investiert und Mitglied wird, profitiert in doppelter Hinsicht: er hilft langfristig, etwas gegen den Klimawandel zu tun und erhält auch noch eine Dividende dafür“, warb Jung. Während der Informationsveranstaltung unterschrieben bereits erste Interessierte ihre Mitgliedsanträge.