Historische Bilder Zeitreise in Korschenbroichs Vergangenheit

In einer Zeit, als die Hindenburgstraße noch Bahnhofsstraße hieß, reichten Felder und Wiesen bis in den Ortskern von Korschenbroich. In der einseitig bebauten Straße waren ebenso vertraute Gebäude zu finden wie der Backsteinbau, der bekannt ist als das Domizil des Kostümverleihs Hintzen. Die Aufnahme der heutigen Einkaufsstraße aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts reiht sich ein in die Bildersequenz „Korschenbroich von 1900 bis 1980“. Tatsächlich reicht die Zeitreise noch ein wenig weiter. Ein Anhang über die Zerstörung der St. Andreas-Kirche durch den Fliegerangriff am 23. August 1943 sowie deren Wiederaufbau und große Sanierung endet mit einem Farbbild. Erschütternde Bilder von der Zerstörung der Kirche und ihres Umfeldes machen bewusst, wie viel Willenskraft und Energie der Wiederaufbau gekostet haben muss.