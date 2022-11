Erstmals vor dem Rathaus Der Korschenbroicher Wunschbaum ist geschmückt

„Über Sozialamt und Jobcenter wurden der Stadt 269 Wünsche von bedürftigen Kindern mitgeteilt“, erklärt Sandra Fischer vom Stadtmarketing. Wie in früheren Jahren würden vorwiegend Spielsachen und Kleidungsstücke gewünscht, zudem einige Tretroller. Wunschpaten werden gebeten, die Geschenke bis spätestens zum 12. Dezember abzugeben, damit diese am 16. Dezember im Rathaus übergeben werden können. Der Platz im Außenbereich hat den unübersehbaren Vorteil, dass der diesjährige Weihnachtsbaum viel größer ist als seine Vorgänger. Die Kinder der Kindergärten und Familienzentren an der Danziger Straße, Josef Thory-Straße, Pesch, Auf den Kempen und Am Sportplatz mussten also fleißig basteln, damit die üppige Dekoration von Kugeln und gebastelten Kerzen, Weckmännchen, Engeln und anderen Motiven bis in die höchsten Zweige reicht.