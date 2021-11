Körperverletzung in Korschenbroich : 24-Jähriger von fünf Männern attackiert – Zeugen gesucht

Korschenbroich Unbekannte Täter traten nach Angaben der Polizei auf einen 24-Jährigen ein, nachdem dieser sie auf ihr zu schnelles Tempo angesprochen hatte. Die Kripo in Kaarst ermittelt.

Am späten Freitagabend, 12. November, gegen 22.50 Uhr, soll ein 24-Jähriger von fünf unbekannten Männern körperlich angegangen worden sein. Wie die Polizei weiter mitteilt, ermittelt die Kriminalpolizei in Kaarst wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Der Korschenbroicher soll zu Fuß an der Straße „Holzkamp“ unterwegs gewesen sein, als ihm ein Roller sowie ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auffielen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes habe er die Fahrzeugführer auf ihre Geschwindigkeitsübertretung angesprochen. Unvermittelt hätten diese dann auf ihn eingetreten. Das Opfer suchte an einem Haus an der Von-Stauffenberg-Straße Hilfe, die Gesuchten entfernten sich in unbekannte Richtung.