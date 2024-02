Verkehrsunfall in Korschenbroich 24-jähriger Sprinter-Fahrer schwer verletzt

Am Freitagnachmittag um 15.44 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei ein 24-jähriger Dormagener die K4 aus Kleinenbroich in Richtung Glehn, als er aus bisher noch unbekannter Ursache mit seinem Lkw-Sprinter nach links von der Fahrbahn abkam. Der Sprinter landete schließlich seitwärts liegend auf einem Feld an der Straße.