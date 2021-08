18 Standorte in Korschenbroich künftig insektenfreundlich : „Extensive“ Pflege auf 10.000 Quadratmetern

Korschenbroich Zum Erhalt der Artenvielfalt sind insektenfreundliche Flächen nötig. Eine Maßnahme in Korschenbroich soll jetzt solche Bereiche schaffen.

Für die neuen Insektenreiche gilt: „Betreten verboten“. Zu finden sind sie in allen Stadtteilen. Mit Größen zwischen 100 und 1600 Quadratmetern befinden sie sich in zentralen Lagen sowie in Randbereichen. Viele Schmetterlinge und andere Insekten dürfte man künftig in Korschenbroich an den Standorten Heldsmühle, Rheydter Straße, Jane-Adams-Weg, Mählenstraße und Willi-Hannen-Straße beobachten können. In Pesch liegt eine städtische Insektenweide Am Eichengrund.

In Kleinenbroich liegen die Standorte an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Auf den Kempen, an der Rhedung, am Dorfer Feldweg und auf dem Friedhof. In Raderbroich gibt es eine Fläche für Bienen und andere Insekten an der Flachsbleiche. Die extensiv gepflegten Wiesen sind in Glehn Am Buscherhof an der Grundschule, auf dem neuen Friedhof und Am Spinngraben/Adam-Titz-Straße zu finden.