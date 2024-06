Verkehrsunfall in Korschenbroich 17-Jährige stürzt von Quad und verletzt sich schwer

Schwer verletzt wurde nach Angaben der Polizei eine 17-Jährige aus Mönchengladbach bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 12. Juni, gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße 11 in Fahrtrichtung Steinforth-Rubbelrath. Sie hatte als Sozia auf einem Quad gesessen, das ein 18-jähriger Grevenbroicher geführt hatte. Zwischen Rubbelrath und der Einmündung der Landstraße 32 kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. In Folge der Kollision stürzte die 17-Jährige von dem Quad. Schwerverletzt wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 02131-3000 bei der Polizei zu melden.