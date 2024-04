Wohltätigkeitsparty 160 Gäste feierten für einen guten Zweck

„Es hat sich ausgelichtblickt“, sagte Michael Holm am Freitagabend im Restaurant Kolosses im Haus Schellen bei der Wohltätigkeitsparty „4 the Kidz“, der Nachfolgerin der „Lichtblicke-Show“. Michael Holm hat jetzt seine eigene Stiftung. Was sich nicht geändert hat: Unterstützt werden bedürftige Kinder im Rhein-Kreis Neuss. Von der Michael-Holm-Stiftung haben bis jetzt 30 Kinder im Kreis und 14 in Korschenbroich profitiert. Am Freitag, bei der Benefiz-Gala, ließen es sich die 160 Gäste im Kolossos-Saal gut gehen. Sie speisten, tranken, wurden bestens unterhalten und revanchierten sich, indem sie 1386,40 Euro an Ort und Stelle spendeten. Im Vorfeld der Gala waren bereits 3065,08 Euro gesammelt worden, hinzu kam eine Spende von exakt 1000 Euro, macht summa summarum 5451,48 Euro.