Verkehrsausschuss in Korschenbroich 135 Haltestellen sollen künftig barrierefrei werden

Letztlich stimmte der Ausschuss den meisten Projekten zu. Einige werfen aber noch Fragen auf. Die sollen bei einer Ortsbesichtigung ausgeräumt werden. Sollte es keine Einigung geben, werde dies dem Rhein-Kreis Neuss mitgeteilt. Noch offene Fragen wird es auf jeden Fall mit dem Landesbetrieb Straßen geben. Denn wenn ein Bus an einer Landesstraße anhält, um Fahrgäste aufzunehmen, will der Landesbetrieb ihn nicht als Hindernis für den fließenden Verkehr sehen. Ganz anderes hat die Stadt Korschenbroich im Sinn: Sie will mit den Haltestellen da, wo es möglich ist, den Verkehr verlangsamen. Wenn man es mit der Verkehrswende ernst meine, müsse man damit auch anfangen, sagte Onkelbach.