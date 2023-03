Kriminalitätsstatistik 2022 für Korschenbroich 127 Prozent mehr Wohnungseinbrüche

Die Kriminalitätsstatistik der Polizei im Rhein-Kreis Neuss für 2022 liegt vor. Die Daten für Korschenbroich ergeben: Es gibt im Wesentlichen eine gute und eine (sehr) schlechte Nachricht. „Die Gesamtkriminalität blieb in Korschenbroich in den letzten Jahren annähernd konstant“, schreibt die Polizei in ihrem Jahresbericht. Aber: Die Anzahl der Wohnungseinbrüche stieg im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 dramatisch an. 127,6 Prozent mehr Einbrüche gab es in der Stadt.