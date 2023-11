125 Jahre Gaststätte Vennen Wo Wirt Wilfried und seine Gäste das Loblied der kleinen Kneipe singen

Wenn es einen Hort rheinischer Gemütlichkeit gibt, dann ist er in Liedberg zu finden. Im Fachwerkdörfchen, beherrscht von der Burg, bietet ein historischer Gasthof, was vormals überall am Niederrhein zu finden war: Einen Platz an der Theke, etliche Tische für gastliches Miteinander und ein Sälchen im ersten Stock, wo gesungen, gelacht, Hochzeit gefeiert, aber auch getrauert wird. Seit 125 Jahren steht der Name Vennen über der Tür und der amtierende Wirt, den alle bestens kennen und deshalb nur Wilfried nennen, bewacht treu und brav seinen Lieblingsplatz am Zapfhahn.