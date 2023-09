Jubiläum in Korschenbroich 112 Jahre Liedberger Feuerwehr mit Segnung und großer Party gefeiert

112 Jahre – ein schöneres Jubiläum kann es für eine Feuerwehr wohl kaum geben. So ist es wenig verwunderlich, dass die Einsatzkräfte in Liedberg zu ihrem besonderen Geburtstag vergangenes Wochenende ein großes Fest organisierten. Wegen der Corona-Pandemie konnten sie erst in diesem Jahr feiern. Unter anderem durften Kinder bei der Fahrzeugausstellung auf dem Fest mit ihren Eltern einen Blick in die aktuelle Fahrzeug-Flotte werfen und sogar im Führerhaus Platz nehmen. Dafür hatten die Korschenbroicher Feuerwehrkollegen zusätzlich ihren Rüstwagen nach Liedberg entsandt.