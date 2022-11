Erstes Turnier dieser Art : 105 Teilnehmer spielten Völkerball bei Schwarzlicht

105 Jugendliche nahmen an dem Schwarzlicht-Event teil. Foto: Orga-Team Schwarzlicht-Völkerball-Event

Korschenbroich Bei Schwarzlicht Völkerball zu spielen – ein solches Event hatten sich Kinder und Jugendliche bei einer Jugendkonferenz der Stadt gewünscht. Es wurde ein großer Erfolg.

Das erste Schwarzlicht-Völkerball-Event war ein voller Erfolg: 105 Kinder und Jugendliche nahmen in der Mehrzweckhalle in Kleinenbroich daran teil und brachten ihre Freunde und Familien mit. Die Idee dazu war in der Jugendkonferenz der Stadt entstanden. Die Jugendlichen hatten sich ein eigenes Event gewünscht. Mit einem Organisationsteam aus der Jugendkonferenz, der Stadt und dem Kreisjugendamt wurde das Turnier geplant und durchgeführt.