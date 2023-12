Festliche Stimmung in der Stadt 101 Weihnachtsbäume für Korschenbroich

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Geschäftsleute mitmachen und die Bäume so liebevoll mit Lichterketten, Kugeln, Schleifen und anderen Dekoartikeln geschmückt haben“, sagte Annika Çakır vom Stadtmarketing. „Lichterglanz und Tannenduft in den Straßen tragen zu einer festlichen Stimmung und Vorfreude auf Weihnachten bei.“ Besondere „Hingucker“ seien drei noch höhere Tannenbäume auf markanten Plätzen in Korschenbroich, Kleinenbroich und Glehn.