Jubiläum vom MGV Arion Pesch Unterhaltsame 100-Jahre-Revue vom Männergesangverein

Und so besangen sie am frühen Samstagabend im voll besetzten Forum, „wie schön die Zeit einmal war“, beschworen klanglich „Och, wie war dat früher schön“, machten Ausflüge in angelsächsische Musik mit „Those were the days“ und schreckten auch vor „Rock around the clock“ nicht zurück. Zu Gehör kam – von Thomas Kamphausen am Klavier dirigiert – ein geschlossen auftretender, anregend-unterhaltender Klangkörper, der keine Wünsche offenließ.